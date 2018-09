Scholieren laten boeken kaften in bib Nele Dooms

04 september 2018

20u53 0 Dendermonde Voor de Dendermondse scholieren is het al lang geen geheim meer: in de bibliotheek aan de Kerkstraat kunnen ze bij de start van het schooljaar terecht om hun schoolboeken te laten kaften. Tientallen schoolagenda's, wiskundeboeken, taalschriften,... passeerden er maandag en dinsdag dan ook massaal de revue.

Vrijwilligers stonden klaar om ze allemaal te voorzien van een leuk papiertje. "Dit jaar gebruiken we zelfs toile cirée, of tafelzeil, om boeken te kaften", zegt schepen van Jeugd Lien Verwaeren, die ook zelf de handen toestak bij de kaftactie. "Dat past perfect in de prioriteiten van de stad rond duurzaamheid. Tafelzeil krijgt zo een tweede leven. Ter sensibilisering is er echter evengoed kaftpapier rond zwerfvuil. Er zijn ook andere leuke papiertjes en jongeren die dat willen, mogen ook hun eigen papier meebrengen." De kaftactie zorgde voor een gezellige drukte tussen de boekenrekken.