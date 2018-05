Scholen trappen project Signalenkaart af 15 mei 2018

Vertegenwoordigers van alle scholen van Dendermonde verzamelden in het auditorium van het Oscar Romerocollege voor de aftrap van het project "Signalenkaart armoede basisonderwijs". "De bedoeling van dit project is om armoede binnen de scholen sneller te detecteren en de gepaste hulp en doorverwijzing te bieden", zegt schepen Martine Van Hauwermeiren. "Zo willen we kinderarmoede binnen het onderwijs op een structurele en netoverschrijdende manier aanpakken." De stad en het Huis van het Kind 'De Kroon' investeren 25.000 euro in dit project. Scholen krijgen de hulp van een opbouwwerker van Samenlevingsopbouw om aandacht voor kansarmoede in hun zorgbeleid op te nemen. "De scholen reageren enthousiast."





(DND)