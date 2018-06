Schilderijen en beelden in Hof van Peene 16 juni 2018

In het museum van de erfgoedsite Hof van Peene in Baasrode loopt een nieuwe tentoonstelling. De expo toont deze keer schilderijen en beelden. Kunstenares Lut De Baere pakt uit met verschillende beelden. Ze creëert sinds 2012 sculpturen. Het materiaal waarmee ze werkt varieert van ijzer tot hout. Elie De Baere toon haar schilderijen. Het gaat vooral om abstracte werken. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 29 juli. Bezoekers zijn welkom op zaterdag en zondag, telkens van 12 tot 17 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Hof van Peene, aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode. De toegang is gratis. Info: galerijhofvanpeene@gmail.com. (DND)