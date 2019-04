Schepenen willen dat iedereen meedenkt over toekomst van stad (en delen daarvoor zakjes met bloemenzaad uit) Nele Dooms

05 april 2019

10u16 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde wil dat zoveel mogelijk inwoners mee nadenken over de toekomst van Dendermonde. Ideeën zullen niet alleen gebruikt worden voor de opmaak van het meerjarenbeleidsplan voor de komende legislatuur, maar ook voor een toekomstvisie tot 2050. Er vinden drie participatieavonden plaats.

Om de Dendermondenaren te stimuleren deel te nemen aan de participatieavonden, voerden de schepenen van Dendermonde vrijdagochtend een ludieke actie. Langs de verschillende toegangswegen van de stad en op de Grote Markt deelden ze tijdens de ochtendspits zoveel mogelijk zakjes met bloemzaadjes uit aan chauffeurs en voorbijgangers. “De zaadjes staan symbool voor de inspirerende ideeën die inwoners kunnen hebben en die kunnen uitgroeien tot mooie projecten”, legt schepen Leen Dierick (CD&V) uit.

Om na te denken over de toekomst van de stad, vinden drie gespreksavonden plaats, elk rond een ander thema. “We willen een stad waar het goed is om te wonen, werken en leven”, zegt Dierick. “En daar willen we dus alle inwoners bij betrekken. Ze mogen samen dromen over hoe onze stad er in de toekomst kan uitzien en zo projecten op lange en korte termijn vastleggen. We laten ons hiervoor ook begeleiden door een professioneel bureau.”

Een eerste participatieavond zal plaatsvinden op donderdag 25 april rond het thema ‘slimme stad’. Mee nadenken over gebruik van nieuwe technologieën, lokken van innovatieve bedrijven en smart city kan om 19 uur in De Zonnebloem, aan de Breestraat in Dendermonde. Thema ‘historische stad aan het water’ komt aan bod op maandag 29 april. Daarbij komen onder andere de Dender, Kazerne en natuur aan bod. Wie over deze visie iets kwijt wil, kan om 19 uur terecht in Belgica BiS, aan de Kerkstraat. Tot slot wil de stad gaan voor een Dendermonde waar iedereen zich thuisvoelt. Daarover nadenken gebeurt op dinsdag 7 mei om 19 uur in de sporthal van Appels. Info: toekomst@dendermonde.be.