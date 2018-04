Schepencollege negatief voor extra windturbine 17 april 2018

02u36 0 Dendermonde Het schepencollege van Dendermonde geeft een negatief advies voor de realisatie van een extra windturbine op industrieterrein Hoogveld.

De firma W-kracht wil aan het bedrijfsterrein van Armamast, aan de Wissenstraat 24, een nieuwe windmolen bouwen en heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen. Het Dendermondse stadsbestuur moet daarin advies geven. Tijdens het openbaar onderzoek bleek dat omwonenden een extra windmolen op het Hoogveld niet zien zitten. Zij reageerden kwaad op de nieuwe aanvraag en dienden bezwaarschriften tegen de plannen in. "We ondervinden nu al veel overlast van de vier windmolens die al actief zijn op het Hoogveld", zeggen ze. "Het gaat om lawaai en slagschaduw. Zet er nog een windturbine bij en dat wordt alleen maar erger en de eerste huizen staan al op een paar honderd meter van de locatie."





Op 8 mei zal de stad haar negatief advies gaan toelichten bij de provincie. Nadien neemt deze laatste een beslissing over het al dan niet toekennen van de vergunning. (DND)