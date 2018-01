Schepen Tas roept op te stoppen met verklikken van politiecontroles 30 januari 2018

02u43 0 Dendermonde Nadat minister Ben Weyts eerder al eenzelfde oproep lanceerde, roept nu ook de Dendermondse schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a) op om in Dendermonde te stoppen met het verklikken van politiecontroles.

"Mensen die zo'n berichten over alcohol- en flitscontroles doorgeven en onder andere op sociale media posten, moeten toch eens twee keer nadenken", zegt hij. "Dé beste manier om niet geflitst te worden, is nog steeds niet te snel rijden. Dé beste manier om niet gepakt te worden en geen ongevallen te veroorzaken, is niet drinken en rijden."





Dronken bestuurders

Dat de lokale politie van Dendermonde twee dagen op rij telkens een zwaar dronken bestuurder van de weg haalde, is aanleiding van de oproep. De stad zet al jarenlang ernstig in op een daling van een aantal verkeersongevallen. "In ons mobiliteitsbeleid is het terugdringen van ongevallen met gewonden prioriteit nummer één", zegt Tas. "Sinds midden jaren 2000 is het aantal ook al meer dan de helft afgenomen. Jarenlange investeringen in infrastructuur, mobiliteitsmaatregelen, handhaving én sensibilisering werpen hun vruchten af. Maar we gaan voor nog minder en dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Daarom steun ik als schepen van Mobiliteit minister Weyts volkomen om af te stappen van de verklikkers van alcohol- en flitscontroles." (DND)