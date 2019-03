Schepen Dierick roept iedereen op concrete klimaatvoorstellen in te dienen Nele Dooms

16 maart 2019

13u31 0 Dendermonde Schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V) doet een oproep naar alle Dendermondenaren om suggesties door te spelen voor een milieuvriendelijkere stad. Aanleiding is de grote klimaatmars die vrijdag in Dendermonde plaatsvond.

Ruim 3.500 jongeren en volwassenen kwamen vrijdag in Dendermonde op straat tijdens een klimaatmars die enkele vrijwilligers hadden opgezet. Ze vroegen zo om een degelijk klimaatplan voor de stad. De Dendermondse scholen lieten hun leerlingen toe om aan de mars deel te nemen, mits toestemming van de ouders. “De roep voor meer inspanningen voor het klimaat is alleszins aangekomen”, zegt Dierick. “Als schepen van klimaat roep ik iedereen op om mij concrete, nieuwe maatregelen door te geven voor een nog ambitieuzer klimaatbeleid in Dendermonde. Ik wil er graag mee aan de slag. Willen we echt iets veranderen aan het klimaat, dan gaan we dat sowieso samen moeten doen. De polarisatie op sociale media, tussen deelnemers en niet-deelnemers, helpt ons geen stap vooruit. Dus laat ons de handen in elkaar slaan.” Schepen Dierick plant ook gesprekken met experts en rondetafelgesprekken met jongeren, volwassenen en ondernemers. “Dat is vorige legislatuur al gebeurd en zal nu opnieuw gebeuren”, zegt ze.