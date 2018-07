Scheldeland in stoom 06 juli 2018

02u54 0 Dendermonde De vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs organiseert dit weekend voor de twaalfde keer haar evenement 'Scheldeland in Stoom'.

Morgen en zondag rijden er verschillende oude stoom- en dieseltreinen tussen de opstapplaats Baasrode-Noord, aan de Fabrieksstraat in Baasrode, en Puurs. Er zal ook veel randanimatie zijn aan het station. Iedereen is er welkom om zich in lang vervlogen tijden te wanen. De vzw mag bovendien stoomlocomotief "Magda" van de collega-vereniging Museum Buurspoorweg uit Nederland verwelkomen. Deze locomotief werd in België gebouwd in 1925.





Rondleidingen

De stoomlocomotief Tubize 2069 "Helena" is in restauratie en te bezichtigen is de loods. ACA-Denderstreek organiseert dan weer een oldtimerbeurs en -rit. Er zijn rondleidingen in de werkplaats van de vzw, bezoekers kunnen kennismaken met een verzameling miniatuur stoomtreintjes en met stoommachines en tussendoor speelt het concertorgel "Auke". Voor een rit met de stommtrein betalen volwassenen 13 euro en kinderen 9 euro. Info: https://stoomtrein.be. (DND)