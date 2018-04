Scheepswerfsite heeft wind in de zeilen PROVINCIE SPENDEERT 2 MILJOEN AAN VERDERE OPWAARDERING NELE DOOMS

13 april 2018

02u34 0 Dendermonde Het wordt de komende maanden spannend voor 'Scheepswerven Baasrode'. De provincie heeft serieuze plannen met de uitzonderlijk goed bewaarde erfgoedsite en die komen erg gelegen voor het nieuwe toerismeseizoen.

Scheepswerven Baasrode, de site van de vroegere scheepswerven Van Praet-Dansaert tussen de Schelde en de Sint-Ursmarusstraat, is de enige goed bewaarde vroeg-twintigste-eeuwse scheepswerf in Vlaanderen en behoort tot de best bewaarde historische werven in Europa. Al jaren is er sprake van een opwaardering en uitbouw van de site tot toeristische trekpleister. Nu de provincie Oost-Vlaanderen dit erfgoed helemaal in eigen handen en beheer genomen heeft, komt het project in een stroomversnelling terecht.





Varend erfgoed

"Het nieuwe toeristische seizoen, dat nu van start gaat, zal dan ook belangrijk zijn voor onze site, die ook een uniek Scheepsvaartmuseum omvat", zegt gedeputeerde Jef Dauwe. "We willen deze site uitbouwen tot een levendige site voor varend erfgoed, gefocust op de scheepsbouw en de binnenvaart. Het is de bedoeling dat bezoekers zien hoe schepen gebouwd, gerestaureerd en hersteld worden. Dat zal te bezichtigen zijn op ware grootte en schaal. We willen van deze Scheepswerven een belangrijke regionale toeristische attractiepool maken."





De houten loods op de linkerzijde van het terrein werd eerder al gerestaureerd. Voor de verdere opwaardering van het terrein mikt de provincie nu op een grondige opknapbeurt van het werkhuis aan de andere zijde van het Scheepvaartmuseum, aan de straatkant in de bocht richting Driehuizen.





"Het huidige dak is zo lek als een zeef en zal vervangen worden", zegt Peter Van Wichelen, beleidsmedewerker Maritiem Erfgoed van de provincie. "Het dak krijgt authentieke Boomse pannen, wat beter zal aansluiten bij het vroegere originele dak."





Nieuw parkeerterrein

Ook het waardevolle interieur van het oude museumgebouw zal op termijn gerestaureerd worden, zodat de muurschilderingen opnieuw in hun volle glorie te zien zullen zijn. De huidige parking wordt verplaatst: er komt een nieuw parkeerterrein in de buurt van de Driehuizen.





Om bovendien het karakter van de site nog meer in de verf te zetten, worden passende tentoonstellingen gepland. Toeristen die de site bezoeken, krijgen niet alleen een expo over de geschiedenis van de scheepsbouw in Baasrode en de regio te zien, maar mogen zich in de toekomst ook verwachten aan een rondleiding doorheen het unieke werkhuis met de authentieke machines.





Alles bij elkaar zal de verdere heropwaardering van de scheepswerfsite de provincie bijna twee miljoen euro kosten.