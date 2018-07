Schadecommissie landbouw komt samen Nele Dooms

24 juli 2018

14u32 1 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde roept de Schadecommissie Landbouw samen. Aanleiding is de extreme droogte, die al enkele weken aansleept.

In Oost- en West-Vlaanderen is door de droogte een verbod uitgevaardigd om water uit de onbevaarbare waterwegen te halen, door de waterschaarste. Land- en tuinbouwers hebben daardoor heel wat minder mogelijkheden om hun gewassen te beschermen tegen de droogte. Via de Schadecommissie wil het stadsbestuur de getroffen landbouwers en veetelers de kans bieden om de droogte als ramp te laten erkennen. "Maar ook als die erkenning niet gebeurt, kunnen slachtoffers via de commissie toch nog geld recupereren via een meer voordelige belasting."