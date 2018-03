Schaatsen? Nog even wachten... 01 maart 2018

02u57 0

In Dendermonde blijft schaatsen voorlopig verboden. Een aantal vijvers en waterlopen mag dan ondertussen door de vrieskou wel bevroren zijn, het ijs is nog onvoldoende dik om veilig te kunnen schaatsen. "Op sommige plaatsen is het ijs nog gevaarlijk dun", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Daarom verbieden we om het ijs te betreden." Het is in Dendermonde de brandweer die de toestand van het ijs op verschillende plaatsen nakijkt. Die concludeert dat het nog onverantwoord is om het ijs te betreden. Van zodra het ijs wel dik genoeg zou zijn, wordt groen licht gegeven om te schaatsen. (DND)