Samenwerking rond Dendervallei 09 juni 2018

Lebbeke en Dendermonde stappen in het samenwerkingsverband 'Beleefbare Dendervallei'. Schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V) van Dendermonde en schepen Maria Van Keer van Lebbeke trokken naar Ath om er de overeenkomst, samen met vertegenwoordigers van de andere betrokken gemeenten, te ondertekenen. "Dit is de start van een levendig netwerk rond onze Dendervallei met in de hoofdrol toerisme, cultuur, erfgoed en folklore", zegt Maria Van Keer. Samen met de toeristische regio's en een brede waaier aan partners willen de Dendergemeenten, van Ath tot Dendermonde, werk maken van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Dendervallei. Over de grenzen heen gaan de partners op zoek naar waar toerisme, recreatie, erfgoed en cultuur elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en versterken. "Er is een ambitieus actieprogramma", zegt Van Hauwermeiren. "Dat wordt de komende twee jaar uitgevoerd. Het gaat onder andere om versterken van wandel- en fietsmogelijkheden, nieuwe initiatieven rond beleving op en aan het water en stimuleren van horeca. De Dender moet een recreatieve as worden." (DND)