Samen folk zingen

Vormingplus Waas en Dender organiseert een cursus 'Samen Folk Zingen'. De deelnemers maken kennis met folkzang, oefenen in het vlot overnemen van een melodie en leren een eigen interpretatie brengen. Ontdekken en gebruiken van de natuurstem, het swingend zingen, goed articuleren en zaalprojectie zijn enkele stemtechnische aspecten van de folkzanger. De cursisten zingen samen, al dan niet meerstemmig.





Lesgever van dienst is Elly Aerden. Ze geeft folkzang, heeft bergen podiumervaring en toert momenteel rond met haar eigen groep Eléonor. De lessen starten op donderdag 18 januari. Daarna zijn er nog sessies op donderdagen 25 januari en 1 februari, telkens van 20 tot 22 uur. Deelnemen kost 33 euro. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Belgica BiS, Kerkstraat 115 in Dendermonde. Info en inschrijvingen: waas-en-dender@vormingplus.be. (DND)