Salsa Abrazar viert tienjarig bestaan BEGONNEN MET BIJLES IN GARAGE, NU SCHOOL MET MEER DAN 200 LEERLINGEN NELE DOOMS

07 juni 2018

02u36 1 Dendermonde Begonnen met wat bijles in de garage, en nu een school met meer dan tweehonderd leerlingen. Salsakoppel Danny Verbeke en Wendy De Decker viert met trots het tienjarig bestaan van haar salsaschool Abrazar in Dendermonde.

Twee avonden in de week, op dinsdag en donderdag, staan Danny Verbeke (48) en Wendy De Decker (41) in de bovenzaal van het sportcomplex van Sint-Gillis-Dendermonde klaar om iedereen die dat wil salsa te leren. Het koppel geeft lessen Cubaanse salsa, Los Angelos Style en Bachata, een romantischer muziekgenre. Op die manier leerden de twee de voorbije tien jaar al honderden liefhebbers de juiste passen en techniek aan.





"En dat terwijl het eigenlijk voor ons indertijd als een gewone hobby begon", bedenkt Wendy. "Danny wilde wel eens iets anders doen dan waar hij tot dan toe gepassioneerd mee bezig was geweest, namelijk met honden. Een vriend van hem volgde salsales en Danny ging eens mee kijken. Hij kwam razend enthousiast thuis en wilde ook salsa dansen. Ik dacht nog 'waar komt hij nu mee af?'. Maar Danny ging er, perfectionistisch en gedreven als hij is, voor de volle tweehonderd procent tegenaan en ik moest volgen. Ook ik kreeg de smaak volledig te pakken."





Dansstijl zit in de lift

De twee bleken talent te hebben en al na twee jaar les volgen, begonnen ze zelf les te geven. "Andere dansparen vroegen ons om extra uitleg en oefening", vertelt Danny. "We spraken af in onze garage om bijles te geven. Vrienden stimuleerden ons om een school op te richten, maar we vonden het niet evident die stap te zetten. Tot vrienden een zaal vastlegden. Het was dat duwtje in de rug dat we nodig hadden om onze school op te richten. Het is een succesverhaal geworden en daar zijn we blij om."





"Niets leuker dan salsa dansen", zeggen Wendy en Danny. Die merken ook dat de dansstijl danig in de lift zit. "We dachten een tijd geleden dat het misschien een hype was die zou overwaaien, maar dat is niet het geval. Wie van salsa proeft, blijft dansen en er groeit ook steeds meer interesse. Er komen alleen maar scholen én leerlingen bij."





Dat heeft volgens de lesgevers alles te maken met de leuke stijl van de dans. "Iedereen is altijd goed gezind. Dat komt door de toffe muziek en leuke bewegingen", zegt Danny. "Er zijn oneindig veel passen. Zelfs wij blijven altijd maar bijleren om dat vervolgens door te geven aan onze leerlingen. Salsa laat ook toe veel nieuwe mensen te leren kennen. Vaste partners zijn er niet, iedereen danst met iedereen. En iedereen kan salsa dansen. Alleen wat ritmegevoel en gehoor voor de muziek is mooi meegenomen."





De tiende verjaardag van Salsa Abrazar vieren, gebeurt in september. Dan vindt een salsafeest plaats in de sporthal van Sint-Gillis. Info: www.salsaabrazar.be of via Facebook.