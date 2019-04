Rusthuizen Sint-Vincentius en Hof ter Boonwijk fusioneren in nieuwbouw van 23 miljoen Nele Dooms

08 april 2019

09u49 0 Dendermonde 23 miljoen euro. Zoveel zal het nieuwe rusthuis voor Baasrode kosten. De bouw ervan zal in het najaar 2020 starten en moet tegen voorjaar 2023 klaar zijn. Het nieuwe schepencollege gaf zopas definitief haar fiat voor het project.

Het huidige woonzorgcentrum Sint-Vincentius, aan de Rosstraat in Baasrode, heeft zijn beste tijd gehad. Het dossier voor een nieuw rusthuis veroorzaakte in het verleden heel wat politieke strubbelingen, maar uiteindelijk werd toch beslist om in Baasrode een nieuwbouw neer te poten waarin rusthuizen Sint-Vincentius en Hof ter Boonwijk fusioneren. In 2014 werd een architectenbureau aangesteld, maar het duurde uiteindelijk tot nu om de plannen te finaliseren en het kostenplaatje af te kloppen.

“Door de herbevestiging van het hele dossier door het nieuwe schepencollege, kunnen we nu concreet de nodige stappen vooruit zetten om het project uit te voeren”, zegt schepen van Openbare Gebouwen Leen Dierick (CD&V). “De bouwvergunning wordt deze maand nog behandeld en vervolgens kan een aannemer gezocht worden. Idealiter starten we in het najaar van 2020. Met een prijskaartje van liefst 23 miljoen is dit de grootste investering ooit in Dendermonde.”

Het nieuwe rusthuis zal perfect passen in de woonomgeving en de openheid van het terrein. Schepen Tomas Roggeman (N-VA)

Het nieuwe rusthuis wordt naast het huidige gebouwd en zal 126 bedden tellen, met verschillende kamertypes. Er komen ook drie kamers die door familieleden gebruikt kunnen worden. Zes kamers zullen dienst doen als inleunwoningen, waarin koppels terecht kunnen waarvan één partner zorgafhankelijk is en de andere kan instaat voor mantelzorg.

“Ondanks het groot aantal bedden wordt het gebouw geen mastodont”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Het zal perfect passen in de woonomgeving en de openheid van het terrein. Het ontwerp voorziet ronde cocons verspreid over het terrein, met elkaar verbonden door glazen gangen. Daarbij is ook nauwgezet gelet op efficiënte wandelafstanden voor het personeel. Het zal er allemaal architecturaal heel innovatief uitzien.”

De vier cocons, van twee bouwlagen hoog, bieden elk plaats aan een andere zorgafdeling. Een “dorpsstraat” verbindt de vier afdelingen en loopt evenwijdig met de Rosstraat. Het “marktplein” loopt wars over het terrein. “Er is ook een uniek tuinontwerp”, zegt Roggeman. “Aan de waterloop die over het terrein loopt, maken de huidige steile oevers plaats voor zachtere glooiingen en plas- en draszones. Er komt ook een groot waterbekken. Het ontwerp voorziet ook in een betere verbinding tussen de Rosstraat en de achterliggende wijk Grootveld. En er komt zelfs ruimte met volkstuintjes, zodat zelfs de bewoners van het rusthuis kunnen tuinieren.”

Duurzaam

Naast “huiselijkheid” is ook “duurzaamheid” een kernwoord. “We kunnen spreken van een passiefbouw”, zegt Dierick. “Het gebouw wordt erg goed geïsoleerd, Elke cocon krijgt een eigen warmptepomp en regenwater wordt gerecupereerd. Groendaken krijgen ook nog eens zonnepanelen. Het lattenhout om gevels af te werken is duurzaam behandeld en onderhoudsvrij. En om oververhitting in de zomer te beperken, komen er screens.”

Op de plaats van het huidige rusthuis zouden in de toekomst zestien assistentiewoningen moeten komen. De stad kiest er echter voor dit nu nog niet te realiseren. “Om budgettaire redenen”, zegt Roggeman. “Voor een andere invulling van dit gebouw, gaan we op zoek naar een externe partner. Er zijn voldoende private spelers op de markt die in de realisatie van dit type woningen geïnteresseerd zijn.”

Wie meer wil weten over de plannen, kan terecht op een doorlopende infomarkt in lokaal dienstencentrum ‘t Plein, aan het Dorpsplein van Baasrode, en in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius zelf. De plannen kunnen er continu ingekeken worden.”