Rupsenplaag teistert jeugdterreinen FIRMA INGESCHAKELD OM IRRITANTE DIERTJES TE VERDELGEN NELE DOOMS

23 juni 2018

02u56 0 Dendermonde De eikenprocessierups zorgt nu ook voor overlast in Dendermonde, onder meer rond de jeugdterreinen van Jeugd Zonder Dak in Sint-Gillis. Een gespecialiseerde firma is opgetrommeld om de rupsen weg te halen.

Traditioneel hebben gemeenten in Antwerpen en Limburg te maken met de befaamde rupsenplaag maar nu duikt het beestje ook op in Dendermonde. De haartjes van de eikenprocessierups zorgen voor irritatie en allergische reacties. Wie er mee in contact komt, heeft last van een rode en branderige huid. De vzw Jeugd Zonder Dak, die de jeugdterreinen aan de Torrestraat beheert, trof de voorbije week verschillende nesten aan en luidt de alarmbel. Op het speelterrein komen kinderen van KSA en Chiro zich amuseren. Eén zomereik is afgebakend met lint, zodat de kinderen niet te dicht in de buurt kunnen komen.





"We stelden vast dat de plaag zich uitbreidt naar andere bomen", zegt Erwin Jacobs van Jeugd Zonder Dak. "Er zitten er zelfs al in een eik bij de buren. We maken ons zorgen om de vele spelende kinderen. Onlangs hadden een paar van hen wat last van branderige en rode huid. Bovendien vindt hier dit weekend een Viking Kubb Tornooi plaats en zijn er in de zomer heel veel activiteiten. Net daarom drongen we er bij de stad op aan om het probleem op te lossen."





Procedure

Tijdens de jongste gemeenteraad kaartte oppositieraadslid Marius Meremans (N-VA) de problematiek aan. Het stadsbestuur trommelde gisteren een gespecialiseerde firma op. Die kwam langs om de vervelende rupsen te verwijderen. "We hebben daar een standaard procedure voor", zegt schepen van Jeugd Lien Verwaeren (CD&V). "Op openbaar domein grijpt de stad in, maar ook op jeugdterreinen ldoen we het nodige. Het gaat hier immers toch om spelende kinderen. IWie op privéterrein overlast ondervindt, kan alle info rond bestrijding bij de milieudienst krijgen."





Jeugd zonder Dak is niet de enige locatie waar de processierupsen gedijt. Vanuit Sint-Gillis kwamen nog andere meldingen. In natuurgebied Grembergen Broek komen ze ook voor. "Maar daar is de aanwezigheid onder controle", zegt Tarci Verstraeten van de groendienst. "We monitoren daar geregeld en de populatie vormt er geen gevaar. Overigens zijn er ook andere rupsensoorten die grote spinsels kunnen hebben, maar geen gevaar vormen. Vaak is er verwarring. Zo zijn in het Heidepark in Appels ook rupsen weggehaald, maar hier ging het niet om processsierupsen. Hetzelfde was het geval in de Reihagenstraat in Baasrode, waar spinselmotten actief waren."





Verstraeten wijst er overigens op dat de situatie lang niet zo erg is als in 2007 en 2008. "Toen waren er zo veel processierupsen dat we een beroep moesten doen op de brandweer om overal nesten weg te halen", zegt hij. "Zo'n proportie bereikt het momenteel in Dendermonde niet."