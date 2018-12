Ruim 2,5 miljoen euro voor totaalrenovatie Huis van Winckel Nele Dooms

10 december 2018

13u08 1 Dendermonde Er is al jaren sprake van, maar nu is de kogel ook eindelijk door de kerk. Het restauratiedossier voor Huis van Winckel is helemaal klaar. En daar hangt een aanzienlijke kostprijs aan: ruim 2,5 miljoen euro. “De totaalrenovatie zal dan ook voor een grote meerwaarde zorgen”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V).

Het Huis Van Winckel, een uniek pand in de Kerkstraat pal naast Cultuurcentrum Belgica, werd al in 2003 gekocht door het stadsbestuur van Dendermonde. Dat zag er toen uitbreidingsmogelijkheden voor CC Belgica, de realisatie van een nooduitgang voor het cultuurcentrum en de aanleg van een voetgangersdoorgang tussen de Grote Markt en de parking aan de vroegere Hollandse Kazerne in. Veel kwam er van die realisaties ondertussen niet in huis. De voorbije jaren deed het gebouw vooral dienst als tentoonstellingsruimte en locatie voor kleinschalige producties.

Uiteindelijk komt de renovatie nu toch in een stroomversnelling. Het dossier voor de totaalrenovatie is helemaal klaar. “Dat is een erg belangrijke stap”, zegt schepen van Openbare Gebouwen Leen Dierick. “Belangrijk was ook dat we dit nog dit jaar kunnen indienen om een erfgoedpremie aan te vragen. Huis van Winckel is immers een beschermd monument. De eisen daarrond veranderen volgend jaar opnieuw en dat zou kunnen betekenen dat we weer zouden moeten herbeginnen. Dat kan niet de bedoeling zijn. De restauratiepremie bedraagt tachtig procent van de kosten.”

Cultuursite in hart van de stad

Voornaamste doel van het masterplan voor Huis Van Winckel is ‘een nieuwe polyvalente en karakteristieke cultuursite in het hart van de stad uitbouwen’. Dat betekent niet alleen aanpassingen in Huis van Winckel zelf, maar ook verbouwingen in het naastgelegen cultuurcentrum Belgica. “Er moet een vlotte doorgang en circulatie tussen beide gebouwen ontstaan”, zegt Dierick. “Op verschillende plaatsen en verdiepingen komen links tussen beide gebouwen. Natuurlijk gebeurt dat overal met respect voor de historiek van het gebouw.”

De verdieping van Huis van Winckel krijgt kantoorruimtes voor personeel en vergaderzalen, die ook door externen gehuurd kunnen worden. Het renovatieproject biedt bovendien mogelijkheden om de foyer van CC Belgica uit te breiden en aantrekkelijker te maken. “Vanop de straat moet ons cultuurcentrum veel meer zichtbaarheid krijgen”, zegt Dierick. “En met een ruimere foyer kunnen we ook de onthaal- en ticketservice uitbouwen.”

Voetgangersverbinding

Om die foyer te kunnen uitbouwen, zal het huidige cultuurcafé Cour et Jardin een nieuwe plaats krijgen in Huis van Winckel. Daardoor zal het een grotere horecazaak worden, van de straatgevel tot de achterzijde van het gebouw, met aansluiting op de tuin erachter. “Er komen ook overal ingrepen voor de brandveiligheid”, zegt Dierick. “En we nemen energiebesparende maatregelen. Het dak wordt geïsoleerd en niet originele klaar glas wordt vervangen door thermisch verbeterd enkele beglazing. Ook de stookplaats wordt vernieuwd.”

In die tuin zal de vroegere koetsdoorgang volledig gerestaureerd worden, zodat eindelijk de voetgangersverbindingen tussen centrum en Hollandse Kazerne ontstaat.

De gemeenteraad gaf tijdens de jongste vergadering haar fiat voor het restauratiedossier. De werken zouden, mits toezegging van de premie, eind 2019, begin 2020 moeten starten en zullen zeker 1,5 jaar duren. Een eerste fase omvat het Huis van Winkel zelf, een tweede fase omvat de nodige verbouwingswerken aan CC Belgica.