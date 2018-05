Rugbytornooi noopt tot verkeersmaatregelen 18 mei 2018

Naar aanleiding van het grote internationale rugbytornooi Flanders Open Rugby dit pinksterweekend neemt het stadsbestuur een aantal extta verkeersmaatregelen. Die gelden van vandaag tot en met zondag 20 mei. De parkeermogelijkheden krijgen speciale aandacht. Alle parkings in de buurt worden goed aangeduid en gepromoot. Er is een gratis parkeerweide in de Denderbellestraat met inrit via de Donaustraat en met vlotte doorgang naar het sportterrein. De Oliestraat wordt volledig afgesloten en er geldt een parkeerverbod, inclusief de buurtweg naar sportcentrum. Alleen bewoners mogen door. De politie zal preventief in het straatbeeld en op de site aanwezig zijn. Er kunnen identiteits- en bagagecontroles uitgevoerd worden. (DND)