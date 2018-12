Rugbyclub viert Kerst in Clubhouse Nele Dooms

17 december 2018

De Dendermonde Rugby Club, met thuisbasis op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde, presenteert op vrijdag 21 december een kerstmarkt. De organisatie is in handen van de jeugdtrainers en managers. De opbrengst gaat integraal naar de jeugdwerking van DRC. Volgens de organisatoren staat het event garant voor “een leuk uitje voor het hele gezin”. Iedereen is welkom in het Clubhouse van DRC om te genieten van gezellige sfeer. Er worden allerhande hapjes en koude en warme dranken voorzien. Bovendien zullen er verschillende winkeltjes met vele snuisterijen staan. Aansluitend op de kerstmarkt vindt een fuif plaats. Iedereen is welkom. Info: secretaris@dendermonderugbyclub.be.