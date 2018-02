Rugbyclub houdt SuperSaturday 14 februari 2018

De Dendermonde Rugbyclub (DRC) plant op zaterdag 24 februari een SuperSaturday. Aanleiding zijn een aantal belangrijke thuiswedstrijden die deze dag plaatsvinden op de terreinen van de rugbyclub op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde. Vanaf 12 uur spelen achtereenvolgens de U14, de U16 en U18. Vanaf 18 uur spelen de Senioren 2 en daarna de Senioren 1. Deze wedstrijden worden vooraf gegaan door een Rugby Dinner, een exlusieve maaltijd. Er zijn ook snacks verkrijgbaar. De topdag wordt afgesloten met een party in het Clubhouse van DRC. Op de sportcampus aan de Van Langenhovestraat. Dat feest start om 22 uur. Er is een live optreden van Pick Up the Pieces voorzien. Iedereen is welkom. De hele dag en avond is de toegang gratis. (DND)