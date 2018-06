Rotary verkoopt meer dan 1.000 ontbijtmanden 22 juni 2018

De Rotary van Dendermonde heeft voor Vaderdag opnieuw meer dan duizend ontbijtmanden uitgedeeld in de omgeving van 'Groot-Dendermonde'. Dit is een grote stijging in vergelijking met vorig jaar, toen er nog 750 ontbijtmanden werden uitgedeeld. Voor slechts 10 euro kon je zo een ontbijtmand bestellen. De opbrengst ging naar het goede doel, wat dit keer Kom Op Tegen Kanker was. Ook de 'Glimlach van een kind', een lokale vereniging werd hiermee ondersteund. "We zijn zeer tevreden met de actie. Het was een enorm succes. Het is goed doorwerken, maar voor zo een actie doen we dit met plezier", aldus voorzitter Geert Baert.





(KBD)