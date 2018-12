Rotary organiseert feestmaaltijd voor 220 kansarmen Geert De Rycke

17 december 2018

Rotary Dendermonde organiseerde voor de twaalfde keer een feestmaaltijd voor Dendermondse kansarmen.

Zo’n 220 kansarmen namen deel aan het feestmaal van Rotary Dendermonde. Dat doet Rotary Dendermonde al voor de twaalfde keer, steeds in de kerstperiode om zo iedereen de kans te geven om eens uitgebreid te genieten deze tijd van het jaar. Onder hen waren er zestig kinderen die er konden deelnemen aan een tekenwedstrijd terwijl de volwassenen de kans kregen om gezellig samen te zijn en daarna allemaal samen te genieten van een uitgebreide feestmaaltijd.

“We houden deze warme traditie heel graag in stand”, zegt voorzitter Kris Verwaeren. “Niet alleen het gevoel om iets te kunnen doen voor deze mensen, maakt ons blij. Het is ook leuk om een hele dag samen achter het fornuis te staan. Goed voor de samenhorigheid onder de leden.” Voor de deelnemers was het vooral genieten zonder gène. Ze werden dan ook bediend door hun vertrouwde vrijwilligers, de organisatoren deden enkel het werk in de keuken, achter de schermen en de zaal werd tiptop in orde gebracht voordat de mensen toekwamen.

Een uitgebreide feestmaaltijd betekent ook voedseloverschot. “Hier niet. We voerden een systeem in zodat alle overschotten netjes volgens de regels van de kunst verpakt worden en meegegeven worden aan de aanwezigen.”