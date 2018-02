Rotary laat drie dagen de poppen spelen ACHT GEZELSCHAPPEN SPELEN TIEN VOORSTELLINGEN OP TWEE LOCATIES NELE DOOMS

09 februari 2018

02u25 0 Dendermonde Een driedaags poppentheaterfestival. Daarvoor haalt serviceclub Rotary uit Dendermonde alles uit de kast. Acht gezelschappen tekenen present om poppentheater te spelen op twee locaties, in Dendermonde en Hamme. Het initiatief moet geld in het laatje brengen voor Kindertehuis Dageraad.

Het is huidig Rotary-voorzitter Geert Baert die anderhalf jaar geleden al het eerste idee lanceerde om een groot poppentheaterfestival op touw te zetten. "Ik ben zelf actief bij poppentheater Pallieter uit Grembergen", zegt hij. "Ik liep al lang met het idee rond om met de club een heel weekend voor kinderen uit te werken. Niet alleen als benefiet om geld in te zamelen, maar ook om kinderen zelf eens ten volle te laten genieten van één van onze activiteiten. Zelf poppenspeler zijnde, was de link naar het poppenspel snel gelegd. Er waren genoeg leden van de Rotary bereid mee hun schouders onder het project te zetten."





Tien voorstellingen

Resultaat: een festival met maar liefst tien voorstellingen gedurende drie dagen op twee locaties. Rotary doet daarvoor beroep op acht gezelschappen. Naast poppentheater Pallieter en Pallieter Jeugd, tekenen ook Pedrolino, Swief, Oekedoeleke, Wimpies en Koninklijk Poppentoneel Festival present. Het Dendermondse poppentheater Kalleke Step zorgt voor een extra voorstelling. "We zijn echt blij dat we op al die medewerking kunnen rekenen", aldus Baert. "Op die manier hebben we een gamma voorstellingen waar iedereen, van alle leeftijden, wel ergens zijn gading tussen vindt. In totaal zullen we liefst achthonderd toeschouwers kunnen plezieren."





Eén van de topvoorstellingen wordt wellicht het stuk 'Blauwbaard', gebracht door Pedrolino, in het theater van de campus Sint-Vincentius van het Oscar Romerocollege in Dendermonde. "Dat stuk speelt zich af in een klooster en laat het Sint-Vincentius dat nu ook net geweest zijn", zegt Baert. "Het wordt een stevige, pikante voorstelling voor volwassenen. We koppelen hier bovendien een vip-avond aan, met een winterbarbecue op de speelplaats van de school. Die krijgt voor de gelegenheid en sprookjesachtig decor, feëriek versierd en verlicht."





Kindertehuis Dageraad

De opbrengst van het poppentheaterfestival gaat naar het Kindertehuis Dageraad in Hamme, dat ooit door de zuster van Sint-Vincentius werd opgericht.





"Aanvankelijk was dit een weeshuis, maar sinds de jaren zeventig doet het dienst als opvang voor sociaal verwaarloosde kinderen", legt Baert uit. "We geven de kinderen die er nu verblijven overigens ook de kans om alle voorstellingen bij te wonen." Het poppentheaterfestival vindt plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 februari. Er zijn voorstellingen op de campus Sint-Vincentius van het O.Romerocollege, aan het Sas in Dendermonde, en in Theater De Ring, aan de ring 1A in Hamme.





Alle informatie is te vinden op www.poppentheaterfestival.be of via de gelijknamige Facebook-pagina.