Rotary klaar voor groot poppentheaterfestival 24 februari 2018

De allerlaatste voorbereidingen worden getroffen en dan is serviceclub Rotary helemaal klaar voor haar groot Poppentheaterfestival. Een heel weekend lang zorgen acht gezelschappen voor verschillende voorstellingen op twee locaties. "Ik liep al lang met het idee rond om zo'n festival op te zetten", zegt voorzitter Geert Baert, zelf ook betrokken bij Poppentheater Pallieter. "Ik ben erg blij dat dit nu werkelijkheid wordt. Zo kunnen we, los van geldinzamelacties, ook echt eens iets concreet met kinderen doen. De opbrengst is overigens bestemd voor Kindertehuis Dageraad uit Hamme. De kinderen die daar verblijven mogen bovendien een heel wekend onbeperkt van alle voorstellingen genieten." Naast Pallieter en haar jeugdwerking, tekenen Pedrolino, Swief, Oekedoeleke, Wimpies en het Koninklijk Poppentoneel Festival present. Later, op 17 maart, zal ook Kalleke Step nog een voorstelling verzorgen. Voor de voorstellingen worden de klassieke 'rode lopers' vervangen door lopers met tal van afbeeldingen uit poppenkasten, gemaakt door de firma EFS uit Dendermonde. "Wij produceren alle mogelijke tapijten voor massa-evenementen en beurzen", zegt zaakvoerder Kris De Saedeleir, zelf ook lid van Rotary. "Het was eens iets anders om tapijten op te smukken met afbeeldingen uit een fantasiewereld." Zowel vandaag als morgen vinden voorstellingen in de voor- en namiddag plaats, in het Theater van het Oscar Romerocollege, campus Sint-Vincentius aan het Sas in Dendermonde, en het Ringtheater van Hamme, aan de Ring 1A. Alle praktische info is te vinden op www.poppentheaterfestival.be. (DND)