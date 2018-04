Rotary beloont winnaars kleurwedstrijd 12 april 2018

Serviceclub Rotary Dendermonde zette de winnaars van zijn kleurwedstrijd in de bloemetjes. Die vond plaats naar aanleiding van het drie dagen durende poppentheaterfestival van de club met tien voorstellingen, verspreid over twee locaties. "Dat werd een groot succes, met heel wat enthousiaste kinderen", zegt voorzitter Geert Baert. "Velen onder hen dienden ook een tekening in. Daar lootte onze jury enkele winnaars uit."





De prijsuitreiking vond plaats tijdens de laatste voorstelling van het festival, in Poppentheater Kalleke Step in Grembergen.





(DND)