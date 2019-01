Rosiers brengen politiethriller Nele Dooms

22 januari 2019

De Koninklijke Aloude Rederijkerskamer Rosiers van Dendermonde brengt vanaf dit weekend een nieuwe toneelvoorstelling. Het gezelschap heeft gekozen voor een politiethriller, geschreven en geregisseerd door Jurgen Heuvinck. ‘Mira en Dorina’ is het tweede stuk sinds de Rosiers vorig jaar nieuw leven ingeblazen werden. “Wie graag politieromans leest, zal zeker zijn gading kunnen vinden in dit theaterstuk”, zegt Heuvinck. “Het verhaal handelt over een politioneel onderzoek. Het publiek volgt drie politieagenten in hun onderzoek naar de verkrachter en moordenaar van twee meisjes, Mira en Dorina. De verdachte is een pastoor, maar is hij werkelijk de dader?” De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 25 en zaterdag 27 januari en zaterdag 2, vrijdag 8 en zaterdag 9 februari, telkens om 20 uur, en op zondag 3 februari om 15 uur. Toegangskaarten voor vrijdag en zaterdag kosten 10 euro, voor zondag 15 euro. Dan krijgen toeschouwers ook gebak en koffie. Liefhebbers kunnen terecht in de theaterzaal van Café De Sloef, aan het Grootzand 109 in Grembergen. Info en reservatie: 0476/37.39.41.