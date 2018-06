Ros Beiaardtrappers naar Nieuwdonk 23 juni 2018

02u33 0

Fietsclub De Ros Beiaardtrappers uit Dendermonde organiseert zondag 24 juni een fietstocht. Die brengt de deelnemers naar de Nieuwdonk in Berlare. De fietsers verzamelen op de Grote Markt in Dendermonde en om 14 uur wordt vertrokken. Van aan de Nieuwdonk gaat het nog verder richting Lokeren om daarna via Zele en Grembergen terug te keren naar Dendermonde. De tocht is ongeveer 35 kilometer lang. Deelnemen kost 1 euro voor leden, 2 euro voor niet-leden. Iedereen mag mee. (DND)