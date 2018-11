Ros Beiaardstad centrum voor eerste symposium rond mammoeten Nele Dooms

18 november 2018

In Dendermonde vond voor de eerste keer in België een symposium over mammoeten plaats. Het Internationaal Mammoetsymposium, waar 175 wetenschappers aan deelnamen, vond zaterdag plaats in het stadhuis. Natuurlijk ontbrak ook een bezoek aan het Vleeshuismuseum niet. “Daar staat op zolder het skelet van een mammoet die decennia geleden in Dendermonde gevonden werd”, zegt directeur Carolien Van Hecke van de Stedelijke Musea van Dendermonde. “Vorig jaar werd die gerestaureerd. Logisch dus dat wetenschappers hier verzamelen. Er gaat overigens ook veel aandacht naar de opwarming van de aarde aan het einde van de laatste ijstijd. Het is een thema dat in het licht van de huidige klimaatsveranderingen relevant is.”

Voor het symposium rond ‘Mammoeten en Mammoetecologie’, georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Paleontologie, de stad Dendermonde en de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, waren acht experts uit België, Nederland en Canada present. Het ging om paleontologen, geologen, archeologen en biologen. Collega-wetenschappers uit Noorwegen, Polen, Rusland, Nederland en Duitsland kwamen naar Dendermonde afgezakt voor dit evenement.