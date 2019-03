Ros Beiaard Trappers verkennen fiets-o-strade Nele Dooms

27 maart 2019

Fietsvereniging Ros Beiaard Trappers van Dendermonde organiseert op zondag 31 maart een volgende uitstap. De lentefietstocht geeft de deelnemers de kans om de nieuwe fiets-o-strade te verkennen. De fietsers rijden vanop de Grote Markt in Dendermonde naar de Mirabrug. Terugkeren gebeurt langs landelijke wegen. De tocht is ongeveer 25 kilometer. Tussendoor is een pauze voorzien voor een kop koffie en kennismaking met de Koolputten. Het vertrek is voorzien om 14 uur. Deelnemen kost 1 euro voor leden, 2 euro voor niet-leden. Iedereen is welkom.