Ros Beiaard Trappers op uitstap 05 mei 2018

Fietsclub De Ros Beiaard Trappers uit Dendermonde trekt op zondag 6 mei op dagtocht. Het gaat richting Mechelen. De deelnemers verzamelen om 9 uur aan het station van Dendermonde, met de fiets. Die fietsen gaan in een bestelwagen en de fietsers nemen de trein naar hun bestemming. Eens ter plaatse staat een fietstocht rond het stadscentrum van Mechelen op het programma. Vervolgens volgt nog een rit via Rumst en Boom richting Heffen en via Leest terug naar het station van Mechelen. De tocht is ongeveer vijftig kilometer lang. Deelnemers moeten een picknick meebrengen. Deelnemen kost 6 euro voor leden, 8 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: 0477/56.16.97 of via joosm@telenet.be. (DND)