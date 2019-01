Ros Beiaard Ruiternetwerk breidt uit Nele Dooms

31 januari 2019

17u32 0 Dendermonde Het Ros Beiaard Ruiternetwerk breidt uit. Er komt een extra lus door Vlassenbroek.

Dendermonde beschikt ondertussen al bijna tien jaar over een ruiterpad. Het Ros Beiaard Ruiternetwerk werd in 2010 geopend en verbindt Dendermonde voor paardenliefhebbers met Berlare, Hamme en Zele. Wat begon als pilootproject in de provincie, groeide uit tot een groot succes. Het netwerk telt meer dan honderd kilometer ruiter- en menplezier. Paden zijn degelijk aangelegd om te berijden, het is bewegwijzerd en uitgerust volgens het knooppuntensysteem zodat iedereen zelfs zijn routes kan samenstellen.

Nu komen er nog wat kilometers extra bij. “Ons ruiternetwerk wordt uitgebreid met een extra lus in Vlassenbroek”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Het initiatief komt er omdat ruiters uit Sint-Gillis-Dendermonde daar al lange tijd vragende partij voor waren. We komen hier graag aan tegemoet.”

Een voorlopig traject door Vlassenbroek, onder andere doorheen het nieuwe gecontroleerd overstromingsgebied, is al goedgekeurd. “Er zijn wel nog wat gesprekken met de verschillende hogere instanties bevoegd voor de ontwikkeling van dit overstromingsgebied nodig”, zegt Van Hauwermeiren. “Afhankelijk daarvan kan het parcours in de toekomst nog aangepast worden.”