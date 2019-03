Ros Beiaarcomité lanceert extra gin Nele Dooms

21 maart 2019

Het Ros Beiaardcomité van Dendermonde lanceert, in aanloop naar de nakende Ros Beiaardommegang in 2020, nog een extra Ros Beiaard-gin. Eerder ging de “Blueberry gin” al vlot over de toonbank. Naar aanleiding van het succes van deze fruitige gin, wordt het assortiment nu uitgebreid met een citrus gin. Het is een aanvulling op het al bestaande uitgebreide aanbod aan Ros Beiaard-souvenirs en -gadgets. De eyecatcher daarbij is de “Ros Beiaardplexi”, die gebruikt kan worden als decoratief element in de huiskamer of als trendy hebbeding op kantoor. Er zijn onder andere ook Ros Beiaard-ringmappen, notablokken en stickers. Wie een sticker in huis haalt, kan ook nog altijd meedoen aan de stickerwedstrijd waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Alle souvenirs zijn te verkrijgen bij de dienst Toerisme in het stadhuis, aan de Grote Markt van Dendermonde. In de aanloop naar de zomer zal het aanbod nog verder uitgebreid worden.