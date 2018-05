Roparunweetjes en feestideetjes 17 mei 2018

Zele heeft intussen drie eigen Roparunteams die deelnemen aan de estafetteloop van meer dan 500 kilometer. De Kloddelopers bestaan al lang, daarna kwamen de Moerenlopers en intussen neemt ook Team Magnetrol deel.





In Zele staat er een heel weekend lang wat te gebeuren. Zaterdag om 8.30 uur worden de Zeelse teams uitgewuifd aan het marktplein. 's Avonds om 22 uur wordt het piratenschip gedoopt. Zondag vanaf 15 uur is het Piratendorp geopend. Om 18.30 uur gaat het Ros Brandweer uit en om 19 uur worden de cheques die vorig jaar gewonnen werden verdeeld over projecten voor mensen met kanker.





In Dendermonde is animatie voorzien op de Vlasmarkt. Kinderen kunnen deelnemen aan allerlei sportieve workshops. Vanaf 17 uur zijn er demonstraties van GymMAX met rope skipping en dans, Dansateljee en Wushu. Er zijn ook standen met basketbal, korfbal en taekwondo, springkastelen, circus en buurtsport met voetbal. Voor volwassenen staat een duiktank opgesteld. Iedereen kan deelnemen voor een kleine bijdrage, die naar de palliatieve zorg van kankerpatiënten gaat. Er zijn ook optredens van onder meer covergroep Blofelt. De lopers worden vanaf 20 uur verwacht. Speciale aandacht gaat naar het Dendermondse Team 83 Ros Beiaardrunners. Na de doortocht volgt nog een slotparty met DJ Jan Van Gaver. De stad roept alle inwoners langs het parcours op om hun huizen te bevlaggen. Wie wil, kan hiervoor een Roparunvlag kopen voor 10 euro bij de sportdienst. (KDBB/DND)





