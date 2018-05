Roots in concert in Cultuurkapel Odulphus 17 mei 2018

De folkgroep Roots uit Dendermonde geeft een concert in de Cultuurkapel Odulphus. Inspiratie vindt Roots in Ierse en Keltische sferen. De acht muzikanten hebben verschillende muzikale achtergronden, zoals folk, jazz en klassiek. Met een uitgebreid instrumentarium van gitaar, bas, drum, mandoline, viool, accordeon, fluit en stem, maakt de groep folkmuziek toegankelijk voor een breed publiek. Het concert vindt plaats op zaterdag 19 mei om 20 uur. Cultuurkapel Odulphus bevindt zich aan de Sint-OInolfsdijk 85 in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 18 euro. Info en reservatie: www.odulphus.be of www.roots-music.be. (DND)