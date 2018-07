Rookontwikkeling in garage door kortsluiting Koen Baten

In de Koebosstraat in Appels is deze avond iets voor 21.45 uur een kleine brand ontstaan in een losstaande garage van een woning. Enkele buurtbewoners zagen rook uit de garage komen en verwittigden meteen de brandweer. Zij kwamen ter plaatse, maar hoefden niet meer te blussen. De bewoonster was op dat moment niet thuis. De brandweer deed nog een controle van de garage om zeker te zijn dat er niets aan de hand was. Het stopcontact kan wel niet meer gebruikt worden. De schade bleef verder beperkt.