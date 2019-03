Rookontwikkeling door pan op vuur, rookmelder kan bewoner tijdig wakker maken Koen Baten

06 maart 2019

14u45 0

Een rookmelder en een alerte buur heeft een brand kunnen voorkomen in een woning op de Oude Vest in Dendermonde. De krantenwinkel op de hoek van de Oude Vest merkte plots rook op in zijn zaak en verwittigde de brandweer. In de woning werd een pan op het vuur aangetroffen die vuur had gevat en voor heel wat rookontwikkeling zorgde. De bewoner was in slaap gevallen, maar werd tijdig gewekt door zijn rookmelder. Hij kon de pan zelf nog van het vuur nemen en naar buiten gaan. Er was wel wat rookontwikkeling in de woning, dus had de brandweer enige tijd nodig om de woning te laten verluchten. De bewoner zelf raakte niet gewond bij de brand. De schade bleef beperkt.