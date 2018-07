Rookontwikkeling door gebruik barbecue binnen 10 juli 2018

In de Serbosstraat in Dendermonde kreeg de brandweer zondagavond rond 18.30 uur een brandmelding voor een van de appartementsgebouwen. Er was een melding van rookhinder door een van de bewoners. De brandweer kwam ter plaatse en deed nazicht van het gebouw. Daarbij werd ontdekt dat een van de bewoners in de keuken zijn barbecue aan het gebruiken was. Uiteindelijk was het niet nodig voor de brandweer om in te grijpen. Niemand geraakte gewond. (KBD)