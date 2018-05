Rookontwikkeling door defecte leiding 28 mei 2018

02u29 1

Bij textielbedrijf DS op het Hoogveld in Dendermonde ontstond vrijdag rond 07.45 uur een brand. De oorzaak was een gesprongen hydraulische leiding. "De temperatuur in deze leiding loopt op tot 300 graden, toen de leiding sprong zorgde dit voor rookontwikkeling. De sprinklerinstallatie ging meteen in werking waardoor er buiten de leiding geen schade was", vertelt brandweercommandant Frank Van Droogenbroeck. Niemand raakte bij de brand gewond. Meteen nadien begon men aan de herstelling van de leiding. (KBD)