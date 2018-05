Roofingwerken zorgen voor korte dakbrand 25 mei 2018

In de Sportpleinstraat in Grembergen hebben roofingwerken voor een korte maar hevige dakbrand gezorgd. Het vuur ontstond rond 12.30 uur. Het gaat om enkele sociale woningen die op die locatie gebouwd worden. De brand zorgde meteen voor een donkerzwarte rookpluim die tot ver te zien was. Er zou ook een gasfles ontploft zijn, waardoor de hulpdiensten een perimeter instelden en de straat even hebben afgesloten, maar het gevaar was snel geweken. De brandweer van Dendermonde had het vuur snel onder controle. De schade aan het gebouw bleef voornamelijk beperkt tot rook en waterschade omdat het slechts om een ruwbouw gaat. Rond 13.45 uur was de Sportpleinstraat opnieuw vrij voor het verkeer. Er vielen geen gewonden. (KBD)