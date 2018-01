Roof Jazzmen 30 januari 2018

The New Orleans Roof Jazzmen zijn weer in de stad. Ze brengen op zaterdag 3 februari een concert in de Honky Tonk Jazzclub aan de LeopoldII-laan. De groep is België's oudste traditionele band en het huisorkest van de Honky Tonk. De muzikanten spelen vanaf 20.30 uur. Kaarten kosten 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 0478/92.82.70 of via reservering@honkytonk.be. (DND)