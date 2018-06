Ronde van Grembergen blijft dan toch bestaan 16 juni 2018

02u38 1 Dendermonde De Ronde van Grembergen blijft dan toch bestaan. Enkele enthousiastelingen zetten hun schouders onder het evenement, zodat de toekomst verzekerd is.

Het waren tien jaar lang de Shin Splits die de Ronde van Grembergen organiseerden. De vriendinnen, zelf gebeten door de loopmicrobe, startten het sportieve evenement ooit op om geld in te zamelen voor het goede doel. Het werd een jaarlijks succes.





"Maar met tien edities op de teller, besloten ze dat het mooi geweest was", zegt Frans Van Heck van Café De Sportvriend. "In de café was het hét gespreksonderwerp. Velen vonden dat dit een te mooi initiatief was om verloren te laten gaan. Daarom staken enkele enthousiastelingen de koppen bij elkaar om het event toch voort te zetten."





Comité opgericht

Samen met Van Heck, zetten Jean-Louis Leducq, Rudy Van Hoey, Tim Van Haever en Isabelle Van Limbergen hun schouders onder een Ronde van Grembergen-Comité en organiseren nu de elfde editie. "We blijven trouw aan het concept van een estafetteloop voor teams met één loper en drie fietsers", klinkt het. "Er zijn zes ronden door Grembergen, goed voor in totaal 36 kilometer."





De opbrengst gaat ook nu naar het goede doel. De organisatoren kozen Speelpleinwerking Toeter van Grembergen uit. "Bedoeling is om elk jaar een ander plaatselijk goed doel te kiezen", zegt Leducq.





De Ronde van Grembergen vindt plaats op zaterdag 23 juni, vanaf 10.30 uur. Start en aankomst zijn voorzien aan De Sportvriend, aan de Dokter Haekstraat. Info: www.rondevangrembergen.be (DND)