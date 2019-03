Ronde Tafel schenkt CareCards aan Sint-Blasius Nele Dooms

20 maart 2019

Serviceclub Ronde Tafel Dendermonde heeft dit jaar de dienst oncologie van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius uitgekozen om een schenking aan te doen. Voorzitter Stijn Bosteels overhandigde CareCards aan het ziekenhuis. “Elk van ons krijgt in familie of vriendenkring met kanker te maken”, zegt Bosteels. “We zien de impact die kanker kan hebben op het dagelijks leven. Daarom zijn we blij dat we via de schenking van de gratis schoonheids- en verwensessies, een fijn moment kunnen bieden aan mensen met kanker.” De fondsen voor de schenkingen verzamelt de Ronde Tafel met allerlei activiteiten. Het ziekenhuis is blij met de schenking. “Wij ervaren dagelijks dat initiatieven zoals de gratis CareCards voor verwensessies een groot verschil kunnen maken voor mensen met kanker”, zegt dokter Sabine Serry. “Een optimale begeleiding voor mensen met kanker omvat niet alleen de medische en verpleegkundige behandeling. Het is belangrijk ook oog te hebben voor de persoonlijke noden van patiënten. Daarom gaat ons oncoteam ook voortdurend op zoek naar kleine beetjes extra ondersteuning, die een verschil kunnen maken.”