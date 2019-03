Rommelmarkt op Dorpsplein Nele Dooms

19 maart 2019



Pina’s Rommelmarkten pikt de draad van de maandelijkse rommelmarkten op het Dorpsplein in Baasrode weer op. Op zondag 24 maart is het weer zover. Dan palmen weer heel wat verkopers het plein in om er allerlei tweedehands spullen aan de man te brengen voor zachte prijsjes. De rommelmarkten vinden de komende maanden plaats telkens van 10 tot 18 uur, op 24 maart, 14 april, 23 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september en 13 oktober. Om alles veilig te laten verlopen, neemt het Dendermondse stadsbestuur extra verkeersmaatregelen. Het Dorpsplein is verkeersvrij van 7 tot 19 uur. Er geldt bovendien een parkeerverbod in het straatgedeelte aan de kant van de financiële banken. Verkeer tussen de Kloosterstraat en de Scheepswerfstraat blijft wel mogelijk.