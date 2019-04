Rommelmarkt op Dorpsplein Nele Dooms

12 april 2019

Op het Dorpsplein in Baasrode vindt op zondag 14 april een rommelmarkt plaats. Organisator is Pina’s Rommelmarkten, die elke maand één zondag verkopers van tweedehands verzamelt op het plein. De rommelmarkt vindt plaats van 10 tot 18 uur. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt het Dorpsplein verkeersvrij gemaakt van 7 tot 19 uur. Er geldt ook een parkeerverbod in het straatgedeelte aan de financiële banken. Verkeer tussen de Kloosterstraat en de Scheepswerfstraat blijft wel mogelijk.