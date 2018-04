Rommelmarkt in Kloosterstraat 26 april 2018

02u47 0

De Kloosterstraat in Baasrode wordt aanstaande zondag 29 april verkeersvrij. Er vindt een rommelmarkt plaats in beide delen van de straat. Het gaat om het deel tussen het kruispunt met de Molenberg en en de Schuurkouter en het deel tussen het Dorpsplein en het oorlogsmonument. Om alles veilig te laten verlopen, mogen er geen auto's in. Er geldt ook een parkeerverbod van 7 tot 19 uur. De rommelmarkt begint om 10 uur en duurt tot 18 uur. (DND)