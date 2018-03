Roemeense dief opgepakt dankzij alerte buurtbewoner 28 maart 2018

De politie van Dendermonde heeft dankzij een alerte buurtbewoner een 37-jarige winkeldief kunnen arresteren. Rond 15.00 uur merkte een persoon een man op die goederen aan het verstoppen was in de struiken van supermarktketen Colruyt. Daarna ging de man opnieuw binnen in de winkel. De getuige verwittigde een winkelbediende. Toen ze de dief aanspraken, nam de verdachte de vlucht. In het struikgewas werd een plastic zak teruggevonden met daarin veertig pakjes tabak. De politie kwam ter plaatse om de camerabeelden te bekijken waar de dader duidelijk zichtbaar was. Drie kwartier later zagen ze een verdachte lopen aan het station die voldeed aan de persoonsbeschrijving. Het gaat om een man van Roemeense afkomst. Hij droeg enkele pakken sigaretten op zak die mogelijk van de winkelketen afkomstig waren. De Roemeen werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en het parket heeft gevraagd om zijn aanhouding. (KBD)