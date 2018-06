Robert Ramlotstraat voortaan schoolstraat 04 juni 2018

De Robert Ramlotstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is vanaf nu een schoolstraat. De maatregel moet de verkeersveiligheid in de buurt van gemeentelijke basisschool De Toverboon ten goede komen. De schoolstraat wordt ingesteld tussen de Serbosstraat en de Boonwijkstraat. Dit deel zal vanaf nu bij het begin en het einde van de schooldag autoluw gemaakt worden. Dat gebeurt met de plaatsing van dranghekken, zodat auto's niet door kunnen. Gemotoriseerd verkeer mag in deze periode de straat niet in. Bewoners die hun wagen in dit deel van de straat hebben staan, kunnen de schoolstraat wel nog voorzichtig verlaten. Terugkeren voor de schoolstraat weer is vrijgegeven, mag echter niet. Fietsers zijn wel altijd toegelaten. Dit moet ervoor zorgen dat kinderen veiliger te voet of met de fiets aan de school kunnen arriveren en vertrekken. De proefopstelling komt er in samenspraak met de lokale politie, de school en het oudercomité en zal na een maand geëvalueerd worden.





(DND)