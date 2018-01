Rita doet gooi naar titel Prins Carnaval CARNAVALSSTOET MAG DIT JAAR NIEUWE GROEP VERWELKOMEN NELE DOOMS

02u48 0 Foto Geert De Rycke Rita wil graag in de voetsporen van haar vader treden door tot Prins Carnaval verkozen te worden. Dendermonde Er is dit jaar één kandidaat voor de titel van Prins Carnaval. Rita Nobels, alias Ritteken, doet enthousiast een gooi naar de scepter. "Ik hoop dat mijn droom uitkomt", zegt ze. Rita moet eerst nog bewijzen of ze de titel waard is en genoeg stemmen vergaren tijdens de verkiezing.

Rita (46) wil in de voetsporen van haar vader, Raf Nobels, treden. Hij was in 1991 Prins Carnaval en schopte het in 1995 zelfs tot Keizer Carnaval. "Ik heb gezien hoe hij daar van genoten heeft", vertelt Rita. "Daarom wil ik nu mijn kans wagen om de scepter van Prins Carnaval in handen te krijgen en de stoet van boven op de prinsenwagen mee te maken." Rita kent het Dendermondse carnavalswereldje alvast door een door. "Mijn persoonlijke carnavalsgeschiedenis begon ongeveer 35 jaar geleden", zegt ze. "Ik was lid van de Grembergse carnavalsgroep De Grobels, daarna van De Polderboeren. Toen die ermee ophielden, sloot ik aan bij Geschikt Geweest, om in de zomer van 2009 uiteindelijk met enkele vrienden de groep Palauzje op te richten." Bij Palauzje kijken ze alvast uit naar een Prins Carnaval in eigen rangen. "Dan wordt het dubbel feest voor ons", klinkt het.





Enige kandidaat

Rita is alvast de enige kandidaat dit jaar, maar ze moet wel met een show bewijzen dat ze de titel waard is en genoeg ja-stemmen vergaren tijdens de verkiezing. Het klappen van de zweep voor zo'n verkiezing kent Rita, alias Ritteken, alvast wel. "In 2012 was ik nog campagneleidster van één van de kandidaten", vertelt ze. "Ik maakte ook enkele keren deel uit van de kledingteams van vorige kandidaten, daardoor besef ik dat ik nu een heel drukke periode tegemoet ga. Ik probeer op zoveel mogelijk evenementen aanwezig te zijn, om te bewijzen dat ik de titel waard ben, en een waardige ambassadeur voor het Dendermondse carnaval kan zijn. Gelukkig kan ik nu zelf steunen op een fantastisch campagneteam."





De verkiezing van de nieuwe Prins Carnaval vindt plaats op zaterdag 27 januari, in de sporthal van Oudegem. Het Dendermondse Carnavalscomité plant overigens ook opnieuw een verkiezing van jeugdprinsenaar. Dat vindt plaats op zaterdag 20 januari. "We hopen op een grote opkomst", aldus voorzitter Willy Ophalvens. "Dankzij de inzit van onze leden, prinsen en vrijwilligers is dit evenement volop aan het groeien."





Nieuwe groep

Voor de stoet zelf zijn verschillende groepen al volop bezig aan hun wagens. Dat gebeurt voor het eerst in de nieuwe werkhal aan het Hoogveld. "Er wordt daar naarstig gewerkt, want het zal snel carnaval zijn", zegt Ophalvens. "We mogen dit jaar opnieuw een nieuwe groep verwelkomen. Gescheiën en Getraad zet vrouwen aan de macht. Met de andere carnavalsgroepen erbij, komt het totaal op zeven groepen."





Wie de carnavalisten aan het werk wil zien, kan terecht op de opendeur in de werkhal. Die vindt plaats op vrijdag 19 januari. De carnavalsstoet gaat door op zondag 18 februari. Op zaterdag 17 februari wil het carnavalscomité opnieuw een kleine kindercarnavalsstoet uitbouwen. Alle kinderen zijn daarvoor welkom op de Grote Markt om 16 uur.





Samen met de keizer en de prinsen trekken ze dan naar de kermispleinen om de kermis te openen. Alle kinderen mogen dan een gratis ritje op de paardenmolens maken.