Rioolaansluiting Oude Heribaan 20 april 2018

Er komt een nieuwe rioolaansluiting aan de Oude Heirbaan 5 in Oudegem. De werken zijn gepland tussen maandag 23 april en vrijdag 4 mei. Naar aanleiding hiervan zal de Oude Heirbaan afgesloten worden voor het verkeer. Dat gebeurt aan het kruispunt met de Oudegemsebaan en aan het kruispunt met de Kerkhofweg. Doorgaand verkeer moet een wegomleiding volgen via de Oudegemsebaan en de Kerkhofweg. Dat is ook voor fietsers en bromfietsers het geval.





