Rioleringswerken dit jaar 02u30 0

Dendermonde plant in 2018 verschillende rioleringswerken. Zodra een aannemer is aangesteld voor de Hamsesteenweg, kunnen de werken starten. Ook de start van de werken in de Kalendijk is gepland in 2018. Hiervoor moet nog grond verworven worden en een aannemer aangesteld. Door deze werken kan het huishoudelijk afvalwater worden afgevoerd naar het waterzuiveringsstation aan het Hoogveld. Zo vervuilt het niet langer de Vondelbeek. . De stad wil tegen september ook een aannemer hebben voor de wegen- en rioleringswerken in de Watertorenstraat, zodat ook daar de werken kunnen beginnen. En het Vlaamse Gewest plant, na de verwerving van de nodige grond, de start van de wegen- en rioleringswerken op de Zeelsebaan tegen eind dit jaar. (DND)